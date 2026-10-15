Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
|Invesco-Investition
|
15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Invesco-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Invesco-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Invesco-Aktie an diesem Tag bei 25,08 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Invesco-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 398,724 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 27,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 136,36 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 11,36 Prozent.
Invesco wurde am Markt mit 12,78 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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