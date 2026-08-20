Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
|Langfristige Investition
|
20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Invesco von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Invesco-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,99 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Invesco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,168 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (32,21 USD), wäre das Investment nun 134,26 USD wert. Mit einer Performance von +34,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Invesco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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