Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
|Profitable Invesco-Anlage?
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Invesco von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Invesco-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Invesco-Anteile an diesem Tag 21,70 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Invesco-Aktie investiert hat, hat nun 460,829 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 617,51 USD, da sich der Wert eines Invesco-Papiers am 02.09.2026 auf 31,72 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 46,18 Prozent.
Der Börsenwert von Invesco belief sich zuletzt auf 14,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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