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WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088

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Invesco-Performance im Blick 13.08.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Invesco von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Invesco-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Invesco-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 16,39 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Invesco-Aktie investiert, befänden sich nun 610,128 Invesco-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (31,54 USD), wäre das Investment nun 19 243,44 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 92,43 Prozent erhöht.

Der Invesco-Wert an der Börse wurde auf 13,87 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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