Invitation Homes Aktie

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WKN DE: A2DK5V / ISIN: US46187W1071

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Invitation Homes-Anlage im Blick 11.11.2026 16:03:53

S&P 500-Wert Invitation Homes-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Invitation Homes-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Invitation Homes-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Invitation Homes-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Invitation Homes-Aktie bei 31,68 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,566 Invitation Homes-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 855,11 USD, da sich der Wert eines Invitation Homes-Anteils am 10.11.2026 auf 27,09 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,49 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Invitation Homes belief sich jüngst auf 15,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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