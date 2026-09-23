S&P 500-Wert Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Invitation Homes von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Invitation Homes-Aktie gebracht.

Das Invitation Homes-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Invitation Homes-Aktie bei 40,46 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,472 Invitation Homes-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 67,08 USD, da sich der Wert einer Invitation Homes-Aktie am 22.09.2026 auf 27,14 USD belief. Mit einer Performance von -32,92 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Invitation Homes wurde am Markt mit 15,95 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at