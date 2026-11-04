Invitation Homes Aktie

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WKN DE: A2DK5V / ISIN: US46187W1071

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Hochrechnung 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Wert Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust hätte ein Invitation Homes-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Invitation Homes-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Invitation Homes-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 28,62 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,494 Invitation Homes-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92,94 USD, da sich der Wert eines Invitation Homes-Anteils am 03.11.2026 auf 26,60 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 7,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Invitation Homes belief sich zuletzt auf 15,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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