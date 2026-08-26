Invitation Homes Aktie
WKN DE: A2DK5V / ISIN: US46187W1071
|Rentabler Invitation Homes-Einstieg?
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26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Wert Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Invitation Homes von vor 5 Jahren angefallen
Am 26.08.2021 wurden Invitation Homes-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40,30 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 248,139 Invitation Homes-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2026 7 496,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,21 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 7 496,28 USD, was einer negativen Performance von 25,04 Prozent entspricht.
Am Markt war Invitation Homes jüngst 17,97 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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