Invitation Homes Aktie
WKN DE: A2DK5V / ISIN: US46187W1071
|Invitation Homes-Anlage unter der Lupe
|
21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Wert Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Invitation Homes von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurden Invitation Homes-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Invitation Homes-Aktie an diesem Tag 40,30 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Invitation Homes-Aktie investiert, befänden sich nun 24,814 Invitation Homes-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 27,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 669,98 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 669,98 USD entspricht einer negativen Performance von 33,00 Prozent.
Invitation Homes erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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