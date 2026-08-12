Invitation Homes Aktie

Invitation Homes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DK5V / ISIN: US46187W1071

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Lukrativer Invitation Homes-Einstieg? 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Wert Invitation Homes-Aktie: Wäre eine Investition in Invitation Homes von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Invitation Homes-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Invitation Homes-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Invitation Homes-Aktie bei 30,03 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Invitation Homes-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,330 Invitation Homes-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,20 USD, da sich der Wert einer Invitation Homes-Aktie am 11.08.2026 auf 29,79 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 0,80 Prozent.

Zuletzt verbuchte Invitation Homes einen Börsenwert von 17,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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