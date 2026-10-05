IPG Photonics CorpShs Aktie

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WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090

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Lohnende IPG Photonics-Investition? 05.10.2026 16:03:41

S&P 500-Wert IPG Photonics-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in IPG Photonics von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in IPG Photonics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die IPG Photonics-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die IPG Photonics-Aktie an diesem Tag 83,38 USD wert. Bei einem IPG Photonics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,199 IPG Photonics-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.10.2026 100,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 84,05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,80 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete IPG Photonics eine Marktkapitalisierung von 3,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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