S&P 500-Wert IPG Photonics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IPG Photonics-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurde das IPG Photonics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 93,88 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das IPG Photonics-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,652 IPG Photonics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der IPG Photonics-Aktie auf 72,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 773,22 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 22,68 Prozent.

Am Markt war IPG Photonics jüngst 3,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at