So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die IPG Photonics-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem IPG Photonics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 164,41 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,082 IPG Photonics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 356,67 USD, da sich der Wert eines IPG Photonics-Papiers am 20.11.2026 auf 58,64 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 64,33 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von IPG Photonics belief sich zuletzt auf 2,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at