IPG Photonics CorpShs Aktie
WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090
|Profitable IPG Photonics-Anlage?
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert IPG Photonics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IPG Photonics von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem IPG Photonics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 164,41 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,082 IPG Photonics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 356,67 USD, da sich der Wert eines IPG Photonics-Papiers am 20.11.2026 auf 58,64 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 64,33 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von IPG Photonics belief sich zuletzt auf 2,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IPG Photonics CorpShs
Analysen zu IPG Photonics CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IPG Photonics CorpShs
|58,88
|11,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX klettert -- DAX verbucht deutliche Gewinne -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stark. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.