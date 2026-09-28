S&P 500-Wert IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IPG Photonics von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in IPG Photonics eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit IPG Photonics-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 160,99 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die IPG Photonics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 62,116 IPG Photonics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der IPG Photonics-Aktie auf 78,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 852,48 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 51,48 Prozent vermindert.

IPG Photonics war somit zuletzt am Markt 3,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at