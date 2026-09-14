IPG Photonics CorpShs Aktie

IPG Photonics CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090

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Investmentbeispiel 14.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert IPG Photonics-Aktie: Wäre ein IPG Photonics-Investment vor einem Jahr inzwischen rentabel?

Bei einem frühen Investment in IPG Photonics-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die IPG Photonics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die IPG Photonics-Anteile bei 79,94 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das IPG Photonics-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,251 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100,06 USD, da sich der Wert einer IPG Photonics-Aktie am 11.09.2026 auf 79,99 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,06 Prozent angewachsen.

IPG Photonics war somit zuletzt am Markt 3,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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