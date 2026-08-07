IQVIA Holdings Aktie
WKN DE: A2JSPM / ISIN: US46266C1053
|Langfristige Investition
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Wert IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IQVIA von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 07.08.2023 wurden IQVIA-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 219,30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,560 IQVIA-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (232,43 USD), wäre die Investition nun 1 059,87 USD wert. Mit einer Performance von +5,99 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
IQVIA wurde am Markt mit 38,97 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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