IQVIA Holdings Aktie

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WKN DE: A2JSPM / ISIN: US46266C1053

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Langfristige Performance 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Wert IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IQVIA von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen IQVIA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden IQVIA-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 193,88 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die IQVIA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,516 Anteilen. Die gehaltenen IQVIA-Papiere wären am 01.10.2026 134,47 USD wert, da der Schlussstand 260,72 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34,47 Prozent.

Zuletzt ergab sich für IQVIA eine Börsenbewertung in Höhe von 44,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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