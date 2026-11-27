IQVIA Holdings Aktie
WKN DE: A2JSPM / ISIN: US46266C1053
|Rentables IQVIA-Investment?
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Wert IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IQVIA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
IQVIA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das IQVIA-Papier an diesem Tag 210,73 USD wert. Bei einem IQVIA-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 47,454 IQVIA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 916,67 USD, da sich der Wert eines IQVIA-Anteils am 25.11.2026 auf 251,12 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,17 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete IQVIA eine Marktkapitalisierung von 41,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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