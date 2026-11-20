IQVIA Holdings Aktie
WKN DE: A2JSPM / ISIN: US46266C1053
|Profitables IQVIA-Investment?
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Wert IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IQVIA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Die IQVIA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 217,11 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,606 IQVIA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (250,55 USD), wäre das Investment nun 1 154,02 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15,40 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von IQVIA belief sich zuletzt auf 42,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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