IQVIA Holdings Aktie
WKN DE: A2JSPM / ISIN: US46266C1053
|IQVIA-Investmentbeispiel
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13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Wert IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IQVIA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der IQVIA-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 77,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,297 IQVIA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 351,50 USD, da sich der Wert eines IQVIA-Anteils am 12.11.2026 auf 271,11 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 251,50 Prozent gleich.
Der Marktwert von IQVIA betrug jüngst 45,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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