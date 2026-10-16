IQVIA Holdings Aktie
WKN DE: A2JSPM / ISIN: US46266C1053
|Lukrativer IQVIA-Einstieg?
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert IQVIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IQVIA von vor 10 Jahren verdient
Das IQVIA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die IQVIA-Aktie 75,34 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 132,732 IQVIA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 35 975,58 USD, da sich der Wert eines IQVIA-Anteils am 15.10.2026 auf 271,04 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 259,76 Prozent vermehrt.
IQVIA war somit zuletzt am Markt 43,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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