IQVIA Holdings Aktie
WKN DE: A2JSPM / ISIN: US46266C1053
|Lukrative IQVIA-Anlage?
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Wert IQVIA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IQVIA von vor 5 Jahren eingebracht
Die IQVIA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren IQVIA-Anteile 260,50 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die IQVIA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,384 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.09.2026 98,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 257,30 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 1,23 Prozent eingebüßt.
Alle IQVIA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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