Heute vor 10 Jahren wurde die Iron Mountain-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 31,55 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Iron Mountain-Aktie investiert, befänden sich nun 3,170 Iron Mountain-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 344,79 USD, da sich der Wert einer Iron Mountain-Aktie am 19.11.2026 auf 108,78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 244,79 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Iron Mountain belief sich jüngst auf 33,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at