Iron Mountain Aktie

Iron Mountain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14MS9 / ISIN: US46284V1017

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Profitable Iron Mountain-Investition? 23.10.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iron Mountain von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Iron Mountain-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Iron Mountain-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 33,97 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 294,377 Iron Mountain-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 110,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 575,80 USD wert. Mit einer Performance von +225,76 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Iron Mountain bezifferte sich zuletzt auf 34,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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