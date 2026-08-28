Iron Mountain Aktie

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WKN DE: A14MS9 / ISIN: US46284V1017

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Iron Mountain-Performance 28.08.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iron Mountain von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Iron Mountain-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Iron Mountain-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Iron Mountain-Papier 38,25 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Iron Mountain-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,614 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 320,76 USD, da sich der Wert eines Iron Mountain-Anteils am 27.08.2026 auf 122,69 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 220,76 Prozent.

Insgesamt war Iron Mountain zuletzt 36,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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