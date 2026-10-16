Iron Mountain Aktie

Iron Mountain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14MS9 / ISIN: US46284V1017

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Iron Mountain-Anlage unter der Lupe 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iron Mountain von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Iron Mountain-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Iron Mountain-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 44,88 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Iron Mountain-Papier investiert hätte, hätte er nun 22,282 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 112,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 510,70 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 151,07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Iron Mountain belief sich zuletzt auf 33,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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