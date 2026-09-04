Iron Mountain Aktie
WKN DE: A14MS9 / ISIN: US46284V1017
|Rentabler Iron Mountain-Einstieg?
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04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Wert Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iron Mountain von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Iron Mountain-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Iron Mountain-Anteile an diesem Tag 91,08 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,979 Iron Mountain-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 262,41 USD, da sich der Wert einer Iron Mountain-Aktie am 03.09.2026 auf 114,98 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,24 Prozent angewachsen.
Am Markt war Iron Mountain jüngst 33,24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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