Iron Mountain Aktie
WKN DE: A14MS9 / ISIN: US46284V1017
|Performance unter der Lupe
|
02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Wert Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iron Mountain von vor einem Jahr eingefahren
Die Iron Mountain-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 103,30 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Iron Mountain-Aktie investierten, hätten nun 96,805 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 757,99 USD, da sich der Wert eines Iron Mountain-Papiers am 01.10.2026 auf 111,13 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,58 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Iron Mountain zuletzt 33,09 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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