S&P 500-Wert Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iron Mountain-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Iron Mountain-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Iron Mountain-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Iron Mountain-Papier bei 63,01 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Iron Mountain-Aktie investierten, hätten nun 158,705 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Iron Mountain-Papiers auf 112,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 917,79 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 79,18 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Iron Mountain zuletzt 34,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at