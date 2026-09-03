S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J M Smucker von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in J M Smucker-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die J M Smucker-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 120,61 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die J M Smucker-Aktie investiert hätte, hätte er nun 82,912 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 897,94 USD, da sich der Wert eines J M Smucker-Anteils am 02.09.2026 auf 131,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,98 Prozent vermehrt.

J M Smucker wurde am Markt mit 14,06 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at