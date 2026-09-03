J. M. Smucker Aktie
WKN: 633835 / ISIN: US8326964058
|J M Smucker-Performance im Blick
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J M Smucker von vor 5 Jahren eingebracht
Die J M Smucker-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 120,61 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die J M Smucker-Aktie investiert hätte, hätte er nun 82,912 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 897,94 USD, da sich der Wert eines J M Smucker-Anteils am 02.09.2026 auf 131,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,98 Prozent vermehrt.
J M Smucker wurde am Markt mit 14,06 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J. M. Smucker Co.
|
03.09.26
|S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J M Smucker von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.08.26
|S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J M Smucker von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
26.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.08.26
|Ausblick: J M Smucker präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.08.26
|S&P 500-Papier J M Smucker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J M Smucker von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich J M Smucker-Anleger freuen (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem J M Smucker-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu J. M. Smucker Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|J. M. Smucker Co.
|110,60
|-2,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.