J. M. Smucker Aktie

J. M. Smucker ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633835 / ISIN: US8326964058

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J M Smucker-Investition 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J M Smucker von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in J M Smucker-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 12.11.2025 wurden J M Smucker-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 109,83 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die J M Smucker-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,910 J M Smucker-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der J M Smucker-Aktie auf 133,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,16 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,16 Prozent erhöht.

Am Markt war J M Smucker jüngst 14,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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