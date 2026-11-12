J. M. Smucker Aktie
WKN: 633835 / ISIN: US8326964058
|J M Smucker-Investition
|
12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J M Smucker von vor einem Jahr eingebracht
Am 12.11.2025 wurden J M Smucker-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 109,83 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die J M Smucker-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,910 J M Smucker-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der J M Smucker-Aktie auf 133,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,16 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,16 Prozent erhöht.
Am Markt war J M Smucker jüngst 14,27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J. M. Smucker Co.
Analysen zu J. M. Smucker Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|J. M. Smucker Co.
|120,20
|0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.