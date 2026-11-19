J. M. Smucker Aktie
WKN: 633835 / ISIN: US8326964058
|J M Smucker-Investition im Blick
|
19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: So viel hätte eine Investition in J M Smucker von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der J M Smucker-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 111,69 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in J M Smucker-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,953 J M Smucker-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der J M Smucker-Aktie auf 133,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 197,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,72 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von J M Smucker belief sich zuletzt auf 14,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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