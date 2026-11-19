Bei einem frühen J M Smucker-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der J M Smucker-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 111,69 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in J M Smucker-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,953 J M Smucker-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der J M Smucker-Aktie auf 133,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 197,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,72 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von J M Smucker belief sich zuletzt auf 14,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at