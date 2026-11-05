J. M. Smucker Aktie
WKN: 633835 / ISIN: US8326964058
|J M Smucker-Investment im Blick
|
05.11.2026 16:03:50
S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J M Smucker von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit J M Smucker-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 129,27 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in J M Smucker-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77,357 J M Smucker-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2026 10 244,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 132,43 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 2,44 Prozent vermehrt.
J M Smucker markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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