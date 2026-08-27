J. M. Smucker Aktie
WKN: 633835 / ISIN: US8326964058
|Performance im Blick
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27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J M Smucker von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden J M Smucker-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der J M Smucker-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 142,10 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die J M Smucker-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,037 Anteilen. Die gehaltenen J M Smucker-Aktien wären am 26.08.2026 921,18 USD wert, da der Schlussstand 130,90 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,88 Prozent verringert.
Der J M Smucker-Wert an der Börse wurde auf 13,41 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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