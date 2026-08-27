S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J M Smucker von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in J M Smucker-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden J M Smucker-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der J M Smucker-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 142,10 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die J M Smucker-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,037 Anteilen. Die gehaltenen J M Smucker-Aktien wären am 26.08.2026 921,18 USD wert, da der Schlussstand 130,90 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,88 Prozent verringert.

Der J M Smucker-Wert an der Börse wurde auf 13,41 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at