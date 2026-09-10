J. M. Smucker Aktie
WKN: 633835 / ISIN: US8326964058
|Rentabler J M Smucker-Einstieg?
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10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in J M Smucker von vor 10 Jahren bedeutet
Am 10.09.2016 wurde die J M Smucker-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die J M Smucker-Anteile bei 135,93 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die J M Smucker-Aktie investiert, befänden sich nun 0,736 J M Smucker-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 123,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,72 USD wert. Mit einer Performance von -9,28 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
J M Smucker wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,29 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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