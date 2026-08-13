J. M. Smucker Aktie

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WKN: 633835 / ISIN: US8326964058

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Dividendenpapier 13.08.2026 16:36:18

S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich J M Smucker-Anleger freuen

S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich J M Smucker-Anleger freuen

J M Smucker-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die J M Smucker-Ausschüttung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert J M Smucker am 12.08.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 4,40 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,85 Prozent an. 464,70 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die J M Smucker-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,04 Prozent vergrößert.

J M Smucker-Dividendenrendite

Das J M Smucker-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via New York bei 118,79 USD. J M Smucker verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 4,49 Prozent. Damit hat die Dividendenrendite im Vergleich zu Vorjahr zugenommen. Damals betrug sie noch 3,72 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit J M Smucker-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren sank der Aktienkurs von J M Smucker via New York um 10,47 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 2,67 Prozent mehr zugenommen als der J M Smucker-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel J M Smucker

Für das Jahr 2027 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 4,44 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,74 Prozent fallen.

J M Smucker-Fundamentaldaten

J M Smucker ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 12,569 Mrd. USD. Dividenden-Aktie J M Smucker besitzt aktuell ein KGV von 0,00. 2026 setzte J M Smucker 9,051 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von -1,30 USD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: iStockphoto,Brian A. Jackson / Shutterstock.com

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