Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Jack Henry Associates am 19.11.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,38 USD zu zahlen. Das sind 5,31 Prozent mehr als im Vorjahr. Somit vergütet Jack Henry Associates die Aktionäre insgesamt mit 170,41 Mio. USD. Damit wurde die Jack Henry Associates-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,50 Prozent vergrößert.

Jack Henry Associates-Ausschüttungsrendite

Das Jack Henry Associates-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 170,27 USD. Für das Jahr 2026 weist das Jack Henry Associates-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1,73 Prozent auf. Die Dividendenrendite ist somit im Vorjahresvergleich gestiegen. Damals betrug sie noch 1,25 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat der Jack Henry Associates-Kurs via NASDAQ 1,49 Prozent an Wert gewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 2,52 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Jack Henry Associates

Für das Jahr 2027 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 2,46 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,45 Prozent fallen.

Schlüsseldaten der Jack Henry Associates-Aktie

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Jack Henry Associates beläuft sich aktuell auf 12,147 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Jack Henry Associates besitzt aktuell ein KGV von 19,74. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Jack Henry Associates auf 2,496 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 6,98 USD aus.

Redaktion finanzen.at