Jack Henry & Associates Aktie

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WKN: 888286 / ISIN: US4262811015

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Frühe Anlage 17.08.2026 16:03:30

S&P 500-Wert Jack Henry Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jack Henry Associates von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Jack Henry Associates-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Jack Henry Associates-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Jack Henry Associates-Anteile betrug an diesem Tag 85,94 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Jack Henry Associates-Papier investiert hätte, hätte er nun 116,360 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 153,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 839,19 USD wert. Mit einer Performance von +78,39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Jack Henry Associates belief sich jüngst auf 10,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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