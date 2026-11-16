Jack Henry & Associates Aktie
WKN: 888286 / ISIN: US4262811015
|Langfristige Performance
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Jack Henry Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jack Henry Associates von vor einem Jahr eingefahren
Jack Henry Associates-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Jack Henry Associates-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 164,02 USD. Bei einem Jack Henry Associates-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,610 Jack Henry Associates-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 177,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,32 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Jack Henry Associates einen Börsenwert von 12,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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