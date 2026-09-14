Jack Henry & Associates Aktie

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WKN: 888286 / ISIN: US4262811015

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Lohnender Jack Henry Associates-Einstieg? 14.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Jack Henry Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jack Henry Associates-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Jack Henry Associates-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Jack Henry Associates-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 85,24 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,173 Jack Henry Associates-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 161,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 189,02 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 89,02 Prozent zugenommen.

Am Markt war Jack Henry Associates jüngst 11,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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