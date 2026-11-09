Jack Henry & Associates Aktie
WKN: 888286 / ISIN: US4262811015
|Lohnende Jack Henry Associates-Anlage?
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09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Jack Henry Associates-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jack Henry Associates von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Jack Henry Associates-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 83,69 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Jack Henry Associates-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 119,489 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Jack Henry Associates-Aktie auf 173,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 699,01 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +106,99 Prozent.
Jack Henry Associates erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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