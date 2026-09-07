Jack Henry & Associates Aktie
WKN: 888286 / ISIN: US4262811015
|Lukratives Jack Henry Associates-Investment?
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07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Jack Henry Associates-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jack Henry Associates von vor 5 Jahren gekostet
Jack Henry Associates-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 173,00 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 57,803 Jack Henry Associates-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 9 574,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 165,64 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,25 Prozent abgenommen.
Jack Henry Associates erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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