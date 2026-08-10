S&P 500-Wert Jack Henry Associates-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jack Henry Associates-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Jack Henry Associates eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Jack Henry Associates-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 172,24 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Jack Henry Associates-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,806 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (155,95 USD), wäre die Investition nun 905,42 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,46 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Jack Henry Associates belief sich jüngst auf 11,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at