S&P 500-Wert Jack Henry Associates-Aktie: So viel Verlust hätte ein Jack Henry Associates-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Jack Henry Associates-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden Jack Henry Associates-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Jack Henry Associates-Papier bei 162,81 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,614 Jack Henry Associates-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (142,54 USD), wäre das Investment nun 87,55 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 12,45 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Jack Henry Associates belief sich zuletzt auf 10,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at