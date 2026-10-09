Johnson Controls International Aktie
WKN DE: A2AQCA / ISIN: IE00BY7QL619
|Rentabler Johnson Controls International-Einstieg?
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09.10.2026 10:04:05
S&P 500-Wert Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Johnson Controls International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 40,54 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Johnson Controls International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 246,648 Johnson Controls International-Anteilen. Die gehaltenen Johnson Controls International-Aktien wären am 08.10.2026 37 983,74 USD wert, da der Schlussstand 154,00 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +279,84 Prozent.
Alle Johnson Controls International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 94,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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