S&P 500-Wert Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Johnson Controls International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Johnson Controls International-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 73,37 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Johnson Controls International-Aktie investiert, befänden sich nun 136,295 Johnson Controls International-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Johnson Controls International-Aktie auf 158,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 571,49 USD wert. Mit einer Performance von +115,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Johnson Controls International belief sich zuletzt auf 95,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at