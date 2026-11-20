Johnson Controls International Aktie
WKN DE: A2AQCA / ISIN: IE00BY7QL619
|Johnson Controls International-Investment im Blick
|
20.11.2026 10:03:33
S&P 500-Wert Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Johnson Controls International von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Johnson Controls International-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Johnson Controls International-Papier an diesem Tag 52,40 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Johnson Controls International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 190,840 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 136,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 954,20 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 159,54 Prozent zugenommen.
Johnson Controls International wurde am Markt mit 82,93 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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