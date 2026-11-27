Johnson Controls International Aktie
WKN DE: A2AQCA / ISIN: IE00BY7QL619
|Lohnende Johnson Controls International-Anlage?
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27.11.2026 10:03:44
S&P 500-Wert Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Johnson Controls International von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 27.11.2021 wurde das Johnson Controls International-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Johnson Controls International-Aktie bei 77,42 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Johnson Controls International-Aktie investierten, hätten nun 1,292 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 176,31 USD, da sich der Wert einer Johnson Controls International-Aktie am 25.11.2026 auf 136,50 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 76,31 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Johnson Controls International einen Börsenwert von 81,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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