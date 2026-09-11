Johnson Controls International Aktie
WKN DE: A2AQCA / ISIN: IE00BY7QL619
|Langfristige Performance
|
11.09.2026 10:03:35
S&P 500-Wert Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Johnson Controls International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Johnson Controls International-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Johnson Controls International-Aktie 40,91 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Johnson Controls International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 24,443 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Johnson Controls International-Papiers auf 142,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 490,77 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 249,08 Prozent.
Alle Johnson Controls International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 87,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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