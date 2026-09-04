KeyCorp Aktie

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WKN: 869353 / ISIN: US4932671088

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Langfristige Investition 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Wert KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KeyCorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in KeyCorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 04.09.2016 wurde das KeyCorp-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 12,55 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die KeyCorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 79,681 KeyCorp-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 22,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 762,55 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 76,25 Prozent.

Der Marktwert von KeyCorp betrug jüngst 23,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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